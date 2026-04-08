Libye : Aliou Cissé visé par des rumeurs de départ

Des rumeurs persistantes secouent le milieu du football continental autour du sort d’Aliou Cissé à la tête de la sélection libyenne. Selon plusieurs sources proches du dossier, l’ancien sélectionneur sénégalais aurait mis un terme à ses fonctions de manière immédiate, information qui, si elle se confirme, constituerait un coup dur pour le projet en cours chez les Chevaliers de la Méditerranée.

La fédération libyenne n’a pas encore publié de communiqué officiel et les motifs de ce départ restent flous. Certaines indiscrétions parlent de désaccords profonds sur la stratégie sportive ou de difficultés liées aux conditions de travail, sans que ces éléments n’aient été formellement vérifiés.

Dans l’hypothèse d’une confirmation officielle, la collaboration, relativement courte, se terminerait brusquement et obligerait les dirigeants à accélérer la recherche d’un remplaçant capable de poursuivre la remise en ordre d’un effectif en pleine mutation.

Libre de tout engagement, Aliou Cissé pourrait rapidement susciter l’intérêt d’autres sélections ou de clubs en quête d’un technicien expérimenté et auréolé d’un titre continental. Les jours à venir devraient éclaircir sa situation et déterminer si de nouvelles opportunités se présenteront à lui.