Libération de la berge lagunaire Est de Cotonou: le gouvernement engage le processus de dédommagement

A la suite de la libération et de l’assainissement du côté Ouest de la berge de la lagune, le Gouvernement a prévu de mener les mêmes opérations sur sa partie Est.

En conseil des ministres ce mercredi 30 juillet 2025, le Gouvernement béninois a autorisé le dédommagement et l’accompagnement social des personnes affectées par les opérations de libération de la berge Est de Cotonou.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale visant à restaurer l’écosystème lagunaire, améliorer le cadre de vie urbain et mettre fin à l’occupation anarchique des abords de la lagune. Conformément à la méthodologie participative mise en place, plusieurs séances d’information et de sensibilisation ont été organisées en amont avec les représentants des populations riveraines. Celles-ci ont reconnu la nécessité d’un tel projet et ont adhéré au principe d’assainissement des lieux, conscients de l’état de dégradation avancée de cette zone.

Dans la perspective de garantir un traitement équitable et humain des personnes concernées, une mission d’évaluation foncière et immobilière a été diligentée. Elle a permis de recenser 638 constructions, dont 88% sont de type précaire, souvent à usage mixte: habitations, ateliers, petits commerces ou encore lieux de stockage. En parallèle, 200 parcelles ont été identifiées, parmi lesquelles 10 disposent d’un titre foncier valide.

Les profils des personnes affectées sont variés: certains sont titulaires d’un droit foncier incontestable, d’autres bénéficient d’une présomption de propriété, tandis que d’autres encore n’ont aucun document légal. En examinant les conclusions du rapport d’évaluation, le Conseil a décidé d’activer des mesures de dédommagement ou d’accompagnement social adaptées, en priorité pour les détenteurs de titres fonciers.

Cette approche vise à concilier l’intérêt général avec la prise en compte des réalités sociales. Le Gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de faire de la modernisation urbaine un processus inclusif, respectueux des droits des citoyens et porteur d’opportunités nouvelles pour les populations riveraines.