Liban : l'armée annonce la fin de la 1re phase du désarmement du Hezbollah

Le jeudi 8 janvier, l’armée libanaise a annoncé avoir achevé la première phase de son plan de désarmement du Hezbollah pro-iranien, ciblant la zone située entre la frontière israélienne et le fleuve Litani, à environ trente kilomètres au nord. Dans un communiqué, elle affirme avoir atteint les objectifs de cette première étape et indique que le dispositif sera étendu au reste du territoire libanais. L’armée précise contrôler désormais la partie sud du Litani, à l’exception des secteurs et positions encore occupés par Israël à proximité de la frontière.