Letizia d’Espagne et Felipe VI présents à la cérémonie en hommage aux victimes

La reine Letizia et le roi Felipe VI assisteront, le 29 janvier à Huelva, à une messe commémorative en hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire d’Adamuz. Le palais a confirmé leur présence au complexe sportif Carolina Marín, où le diocèse de Huelva célébrera la cérémonie religieuse.

Les souverains sont rentrés d’urgence de Grèce, où ils avaient assisté aux obsèques de la princesse Irène, pour se rendre ensuite sur le lieu du drame en Andalousie. Lors de leur déplacement, le mardi 20 janvier, Letizia et Felipe VI ont visité le poste de commandement avancé, salué des habitants et exprimé leur soutien aux victimes, à leurs familles et aux équipes de secours, selon les communiqués de presse et les comptes-rendus publiés par la presse.

La collision entre deux trains à grande vitesse s’est produite dans la soirée du dimanche 18 janvier à Adamuz, dans la province de Cordoue, à la suite d’un déraillement. L’accident a fait 43 morts et plus de 120 blessés. Le Premier ministre Pedro Sánchez a décrété trois jours de deuil national.

Une photo officielle suscite la controverse et fait l’objet de rectifications

Au lendemain de leur visite sur le site, une photographie publiée sur le site officiel de la Maison royale a déclenché des réactions. L’image montrait les souverains debout, à proximité d’un train renversé sur la voie. Sur les réseaux sociaux, certains observateurs, dont le journaliste Ivan Valerio sur son compte X, ont mis en doute le choix et l’aspect de la photo, évoquant la possibilité d’une retouche ou d’un montage, voire une apparence proche d’une image générée artificiellement.

Le photographe José Gegundez, présent sur place au moment du déplacement, a répondu à ces critiques en fournissant des explications sur le contexte de la prise de vue. Il a indiqué que, «à l’arrière-plan, on peut voir le train Iryo, et le roi et la reine, accompagnés du ministre des Transports et du vice‑président, écoutent les explications des techniciens au sujet du train». Selon le photographe, le positionnement des souverains correspondait au seul endroit du quai où ils pouvaient se tenir pour voir l’autre train, et il a précisé qu’ils ne «posent pas volontairement» devant l’épave.

Après ces échanges publics, la Maison royale a retiré la photographie de son site officiel. La décision de supprimer l’image a été constatée par plusieurs médias.

La messe du 29 janvier se tient dans un contexte de deuil et de mobilisation des autorités et des services de secours depuis l’accident. Les annonces officielles précisent que la cérémonie sera célébrée «en mémoire des personnes décédées dans l’accident ferroviaire survenu dimanche dernier à Adamuz, dans la province de Cordoue».