Les États-Unis annoncent la capture de Nicolás Maduro au Venezuela

Dans la matinée du samedi 3 janvier, des frappes américaines ont visé Caracas, au Venezuela. Quelques heures plus tard, Donald Trump a annoncé, à la surprise générale, l’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse.

Selon le général Dominique Delort, ancien chef du Centre opérationnel interarmées, cette opération de commandos américains arrivés en hélicoptère avait pour objectif principal la capture de Maduro. « L’action a été efficacement soutenue par des frappes sur les centres de commandement vénézuéliens », précise-t-il. « L’opération s’est déroulée sans grande difficulté. La supériorité des commandos a suffi à neutraliser la défense autour de Maduro. »

Le général souligne également que la capture plutôt que la mort de Maduro ouvre « davantage de possibilités médiatiques et politiques ».

Le sénateur Mike Lee, après un échange avec le secrétaire d’État Marco Rubio, confirme que Maduro a été arrêté par les forces américaines « pour être jugé aux États-Unis », et que les frappes visaient à protéger les commandos exécutant ce mandat d’arrêt.