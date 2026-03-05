Les Démocrates: les responsables du parti maintiennent le dialogue avec Boni Yayi

La démission de Thomas Boni Yayi de la présidence du parti Les Démocrates continue de provoquer des remous au sein de la formation politique. Réunis en urgence le mercredi 4 mars 2026, les principaux responsables du parti ont décidé d’ouvrir des discussions avec l’ancien chef de l’État afin de mieux comprendre sa décision et envisager la suite.

L’information a été rendue publique par Guy Mitokpè, secrétaire national à la communication du parti. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, il a expliqué que la réunion de crise a été convoquée en raison du caractère « secouant » de cette actualité pour la formation politique.



À l’issue de cette rencontre, les dirigeants du parti ont décidé d’envoyer une délégation composée de personnalités de premier plan auprès de Boni Yayi. L’objectif est d’échanger avec lui et d’obtenir davantage d’explications sur sa décision de quitter la tête du parti.



Selon Guy Mitokpè, la raison avancée pour justifier cette démission est liée à des préoccupations sanitaires. « La principale et la seule raison, c’est la question sanitaire », a-t-il indiqué dans son intervention.



Cette séquence intervient dans un contexte délicat pour le parti d’opposition. Après avoir été porté à sa tête lors du congrès ordinaire d’octobre 2023 à Parakou, Boni Yayi laisse une formation politique fragilisée par plusieurs revers électoraux. Aux dernières élections couplées législatives et communales, le parti n’a obtenu ni siège à l’Assemblée nationale ni représentation dans les conseils communaux.



À cela s’ajoute le fait que le parti ne participera pas à l’élection présidentielle d’avril 2026, faute de parrainages nécessaires pour présenter un candidat.



Dans l’immédiat, la direction des Démocrates assure que la priorité n’est pas la désignation d’un nouveau président du parti. Les responsables préfèrent privilégier la concertation interne et maintenir le dialogue avec Boni Yayi, figure centrale de la formation politique depuis sa création.

En attendant les conclusions des discussions annoncées, le départ de l’ancien président ouvre une nouvelle phase d’incertitude pour l’opposition béninoise, déjà confrontée à de nombreux défis politiques et organisationnels.