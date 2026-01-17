Législatives 2026: la CENA annonce un taux de participation de 36,73%

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a communiqué ce samedi 17 janvier, le taux de participation aux élections législatives du 11 janvier 2026.

Selon les données de la commission électorale nationale autonome, 36,73 % d’électeurs ont voté pour le compte des élections législatives du dimanche dernier.

Un chiffre qui confirme une mobilisation modérée de l’électorat béninois pour ce scrutin parlementaire organisé dans un contexte institutionnel et politique inédit.

Ce niveau de participation, inférieur à la barre symbolique des 40 %, s’inscrit dans la continuité des tendances observées ces dernières années lors des législatives, marquées par une désaffection progressive des urnes, malgré l’enjeu stratégique de ce scrutin. Pour mémoire, ces élections législatives constituent la première étape du cycle électoral de 2026, avant la présidentielle prévue en avril prochain.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce taux. Sur le terrain, des retards d’ouverture de bureaux de vote, des dysfonctionnements logistiques ponctuels et un climat de forte polarisation politique ont été signalés dans certaines localités. À cela s’ajoute une certaine lassitude électorale, dans un contexte où les règles d’éligibilité aux sièges, notamment les seuils de 20 % par circonscription et de 10 % au plan national pour les coalitions, sont perçues par une partie de l’opinion comme complexes et restrictives.

La CENA précise que ce taux concerne exclusivement les élections législatives, les données relatives aux communales étant encore en cours de traitement. La publication des grandes tendances, puis la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, permettront d’apprécier l’impact réel de cette participation sur la configuration de la prochaine Assemblée nationale.