Le 24 janvier, le directeur général de la compagnie pétrolière publique vénézuélienne Petroleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, a annoncé l’objectif d’une hausse de la production pétrolière de 18 % à l’horizon 2026. Cette annonce intervient alors que le Parlement examine une réforme de la loi sur les hydrocarbures destinée, selon les autorités, à ouvrir « complètement » le secteur aux opérateurs privés.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon les chiffres avancés par la direction de PDVSA, la production vénézuélienne se situe actuellement autour de 1,2 million de barils par jour. L’augmentation de 18 % visée pour 2026 correspondrait, d’après le calcul implicite de la compagnie, à une production d’environ 1,42 million de barils par jour si l’objectif est atteint.

Héctor Obregón a expliqué que la législation en vigueur n’était plus adaptée aux besoins de l’industrie pétrolière nationale et que la réforme proposée devait permettre de moderniser le cadre juridique pour stimuler la production. La loi, promise par la présidente par intérim Delcy Rodríguez, a été adoptée en première lecture jeudi et doit être votée dans les prochains jours pour entrer pleinement en vigueur.

Les implications de l’ouverture du secteur

Les autorités présentent la réforme comme un moyen de relancer la production par l’attraction d’investissements privés et la mise à jour du cadre réglementaire. PDVSA, en tant qu’acteur public majeur du pays, place l’objectif de croissance de la production au cœur de cette stratégie pour 2026.

Le texte en discussion vise à « ouvrir complètement le secteur au privé » selon les annonces officielles. Le détail des mécanismes juridiques et des modalités d’entrée des entreprises privées n’a pas été précisé dans les déclarations publiques reprises lors de l’annonce d’Héctor Obregón, et la portée exacte des changements dépendra de la version finale de la loi adoptée par les représentants législatifs.

Réactions et contexte politique

Plusieurs analystes cités dans les déclarations publiques estiment que la réforme a été rédigée sous la pression des États-Unis. Ces observateurs relient l’initiative législative à des événements politiques récents, évoquant la capture du président Nicolás Maduro par les États-Unis et l’intérêt affiché de Washington pour le pétrole vénézuélien. Ces points de vue sont présentés comme des analyses externes et non comme des affirmations de la part des autorités vénézuéliennes.

Le Venezuela détient les plus grandes réserves pétrolières connues au niveau mondial, un élément fréquemment rappelé dans le débat sur l’avenir du secteur. La réforme de la loi sur les hydrocarbures et l’ambition de PDVSA de hausser la production s’inscrivent donc dans un contexte où les enjeux économiques et géopolitiques sont étroitement liés.