Accueil En Brève Le Venezuela a demandé aux États-Unis de respecter la dignité du président Maduro

Le Venezuela a demandé aux États-Unis de respecter la dignité du président Maduro

Le 15 janvier, lors d’un discours devant l’Assemblée nationale, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a affirmé que Caracas avait demandé aux États-Unis de « respecter la dignité du président Nicolás Maduro », enlevé le 3 septembre au terme d’une spectaculaire opération militaire américaine et actuellement détenu dans une prison américaine. Elle a ajouté que la même demande de respect concernait la première dame, Cilia Flores, également enlevée lors de l’intervention. Investie le 5 janvier comme présidente par intérim et ancienne vice‑présidente de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez a ainsi exposé la position officielle du gouvernement vénézuélien.