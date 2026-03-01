Le tailleur d’Emmanuel Macron révèle le prix de ses costumes à un an du départ de l’Élysée

Emmanuel Macron, chef de l’État depuis 2017, se retrouve ces jours-ci au cœur de deux sujets très distincts mais étroitement scrutés : la montée des tensions internationales autour de l’Iran et la révélation surprenante du coût réel de son vestiaire présidentiel. À quelques mois de la fin de son deuxième mandat, ses prises de parole sur la dissuasion nucléaire et la divulgation par son tailleur des prix de ses costumes suscitent un intérêt médiatique renforcé.

Samedi 28 février, en marge d’un Conseil de défense convoqué à l’Élysée, Emmanuel Macron est intervenu au sujet des frappes menées conjointement par les États-Unis et Israël en Iran, affirmant que la France n’avait été “ni prévenue, ni impliquée” dans cette opération. Plus tôt dans la journée, il avait également déclaré que “toutes les mesures sont prises” pour garantir la sécurité de la France, de ses ressortissants et des “emprises” militaires françaises au Moyen-Orient.

Le même soir, le président a insisté sur le fait que la crise liée au nucléaire iranien ne saurait se résoudre par des frappes, affirmant que “nul ne peut penser que la question du nucléaire iranien (…) se règleront simplement par les frappes” et appelant au retour du “travail diplomatique”. Lundi, il doit s’exprimer depuis la base de l’Île-Longue, à Brest, sur la dissuasion nucléaire française, un discours très attendu dans un contexte marqué par des tensions avec la Russie et des interrogations sur le rôle du parapluie américain.

Le tailleur du président brise les clichés sur le dressing présidentiel

Parallèlement à ces enjeux de politique étrangère, une séquence médiatique porte sur l’apparente sobriété du vestiaire présidentiel. Invité sur RMC, Laurent Touboul, tailleur de la maison Jonas & Cie située rue d’Aboukir dans le 2e arrondissement de Paris, s’est présenté comme le couturier attitré d’Emmanuel Macron. Il explique avoir été choisi par le président avant même l’élection de 2017 et rappelle l’héritage familial de la maison, fondée par son père.

Sur le volet financier, Laurent Touboul a contredit certaines idées reçues en annonçant un prix inférieur à 500 euros pour le costume présidentiel. Selon ses déclarations, la gamme débute à 430 euros et le modèle porté par Emmanuel Macron s’élèverait à 495 euros. L’intervenant a souligné que le président choisit le costume le plus onéreux de la gamme, sans toutefois dépasser la barre symbolique des 500 euros.

Au-delà du prix, le tailleur a mis l’accent sur l’importance de la coupe et des ajustements. “Il faut que le costume soit vraiment millimétré, et au niveau de la veste, et au niveau du pantalon. Il ne faut pas qu’il accroche au niveau de la jambe”, a-t-il déclaré, décrivant un travail de précision qui prime sur l’étiquette tarifaire.

Les modifications portent sur les matières, parfois renforcées pour supporter les déplacements officiels et les voyages répétés. Les doublures sont, selon Laurent Touboul, ton sur ton et sans fantaisie, avec une préférence marquée pour le bleu.