Le roi Charles III conquit par Davido et l’afrobeat

Le monarque britannique, le roi Charles III, a exprimé son admiration pour la musique du chanteur nigérian Davido, révélant que celle-ci l’a amené à apprécier l’anglais pidgin.

Dans la nouvelle émission d’Apple Music, The King’s Music Room, le roi Charles a dévoilé ses préférences musicales et a mentionné « Kante », une chanson de Davido en collaboration avec Fave, parmi ses morceaux favoris. « Davido m’a fait aimer le pidgin. J’aimerais lui parler la prochaine fois que je visiterai le Nigeria. Grâce à l’afrobeat, il devient de plus en plus populaire dans le monde entier», a-t-il confié.

Le souverain britannique a également exprimé son désir d’apprendre et de parler le pidgin lors de sa prochaine visite au Nigeria, témoignant ainsi de son intérêt croissant pour la culture et la musique afrobeat.

En réaction à cette déclaration, Davido a partagé la vidéo sur son Instagram Story, accompagné d’un message à la famille royale britannique. Cette reconnaissance de la part du roi Charles III témoigne de l’impact mondial de l’ afrobeat et du rôle clé que jouent des artistes comme Davido dans sa vulgarisation est une preuve supplémentaire que la musique nigériane ne cesse de conquérir le monde.