P. Diddy acquitté pour trafic sexuel mais reconnu coupable de transport à des fins de prostitution

Le mercredi 2 juillet 2025, le tribunal pénal de Manhattan a reconnu le rappeur P. Diddy coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, mais l’a acquitté des charges de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs qui auraient pu entraîner la prison à vie.

Après plusieurs semaines d’audience marquées par des témoignages et des confrontations intenses, le rappeur américain Sean Combs, alias P. Diddy, a été reconnu coupable par le tribunal pénal de Manhattan de transport de personnes à des fins de prostitution. En revanche, il a été déclaré non coupable des accusations de trafic sexuel et de complot criminel.

Sean Combs était poursuivi pour avoir organisé des « freak-offs », des marathons sexuels impliquant des femmes qu’il aurait manipulées ou contraintes. Parmi les plaignantes figuraient son ex-compagne Cassie, chanteuse, et une autre ancienne compagne, identifiée sous le pseudonyme de « Jane ».

Les procureurs ont accusé le rappeur d’avoir orchestré un réseau criminel destiné à satisfaire ses désirs sexuels, affirmant que les victimes étaient souvent droguées et contraintes à des actes sous pression psychologique et financière. Selon la procureure Christy Slavik, P. Diddy n’acceptait pas le refus et imposait son contrôle total sur ses partenaires.

Un procès sous haute tension

L’avocat de la défense, Marc Agnifilo, a soutenu que Cassie et les autres participantes avaient agi de leur plein gré, invoquant le mode de vie « polyamoureux » de son client et rejetant l’idée d’un système coercitif.

Les jurés n’ont pas retenu les accusations les plus lourdes de trafic sexuel et de complot, mais ont estimé que P. Diddy s’était rendu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution. Cette décision intervient après une intense bataille judiciaire et médiatique, au cours de laquelle les avocats de l’artiste ont cherché à discréditer les témoins et à démontrer l’absence de contrainte explicite.

Le procès a attiré une attention nationale, notamment en raison de la notoriété de Sean Combs et de l’ampleur des accusations, mêlant scandale sexuel et organisation criminelle présumée.