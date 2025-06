Bénin – Affaire décès Praouda: le tiktokeur Alain Kenneth entendu au tribunal

- Publicité-

Au Bénin, après la mort de l’artiste Praouda survenue le 26 décembre 2024 à Cotonou, le tiktokeur Alain Kenneth Adjadohoun, accusé d’avoir impliqué l’épouse du défunt dans le drame via des live tiktok virales, a été entendu ce jeudi 26 juin 2025 au tribunal.

L’artiste béninois Praouda, décédé le 26 décembre 2024 des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC), continue de faire parler de lui sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok.

Dans les semaines ayant suivi sa disparition, des accusations graves ont émergé, visant directement l’épouse du défunt. Sur la plateforme TikTok, de nombreux internautes, notamment le tiktokeur Alain Kenneth Adjadohoun, ont multiplié les lives et ont partagé des scènes audio présumées de disputes conjugales entre l’artiste et ses compagnes.

Alain Kenneth libre de ses mouvements

Il s’agissait des lives tiktok qui insinuaient une implication de l’épouse dans la mort de son mari. Face à l’ampleur des insinuations, la justice béninoise s’est saisie de l’affaire.

Alain Kenneth Adjodohoun a été convoqué et présenté au tribunal ce jeudi 26 juin 2025. Contacté par BENIN WEB TV, le tiktokeur a confirmé avoir comparu devant le juge. « Je me suis présenté comme convenu et après l’audience, je suis rentré chez moi. Le dossier est classé sans suite », a-t-il confié.

Le tiktokeur a rassuré qu’il est libre de ses mouvements et que cette polémique est clôturée pour de bon.

Retour sur la mort de Praouda

Pour rappel, Praouda, de son vrai nom Romain Hindédji, était l’un des artistes les plus appréciés de la scène musicale béninoise.

Sa chanson emblématique Ati Wè Ado Mia, dédiée à sa bien-aimée, avait conquis le public. Victime d’un AVC le 23 décembre 2024, il avait été admis d’urgence à l’hôpital de zone de Mènontin avant d’être transféré au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, où il s’est éteint.

Au lendemain de sa mort, des rumeurs et des procès populaires sur les réseaux sociaux ont vu le jour sur les réseaux sociaux.