Le pape ira en Guinée équatoriale lors d’un prochain voyage en Afrique, selon Malabo

Le gouvernement de la Guinée équatoriale a annoncé samedi 24 janvier, sur son site officiel, que le pape Léon XIV effectuera une visite dans le pays dans le cadre d’un voyage en Afrique en 2026. Le communiqué précise que la venue du souverain pontife est confirmée, sans toutefois fournir de dates précises pour cette visite.

Selon le texte publié par les autorités, il s’agira du premier voyage du pape Léon XIV sur le continent africain depuis son élection. La communication gouvernementale n’a pas détaillé le programme ni les étapes prévues durant ce déplacement papal.

La Guinée équatoriale a déjà reçu un pape par le passé : Jean‑Paul II s’y était rendu en février 1982, unique visite pontificale à ce jour, selon les archives citées dans l’annonce officielle.

Coordination avec l’Église catholique et mobilisation nationale

Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a rencontré vendredi le président de la Conférence épiscopale nationale ainsi que les responsables de l’Église catholique du pays pour coordonner les préparatifs en vue de l’accueil du pape. La réunion avait pour objet d’organiser la logistique et la mobilisation des acteurs ecclésiaux et civils autour de cet événement.

Sur le site du gouvernement, le chef de l’État a déclaré que « la Guinée équatoriale a l’habitude de recevoir des dignitaires » et que la population serait mobilisée afin d’offrir « au Saint‑Père l’accueil grandiose qu’il mérite ». Le communiqué met l’accent sur la volonté des autorités et de l’Église de préparer conjointement la visite.

Contextes historiques et religieux

La Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole indépendante depuis 1968, affiche une forte présence chrétienne : selon le recensement de 2015 cité dans l’annonce, plus de 90 % de la population se déclarent chrétiens. Cette configuration religieuse explique en partie l’attention portée par les autorités à une visite pontificale.

Le président Obiang, accompagné de son épouse, s’était rendu au Vatican pour saluer le pape Léon XIV après son élection et en a profité pour lui renouveler une invitation officielle à venir en Guinée équatoriale, précise le communiqué gouvernemental. Ces échanges diplomatiques et religieux soulignent la continuité des relations entre l’État équatoguinéen et le Saint‑Siège.

À ce stade, les détails pratiques de la visite – dates exactes, lieux de passage, rencontres officielles et liturgies publiques – n’ont pas été diffusés par les autorités ou par le Vatican. Les annonces officielles ultérieures devraient préciser le calendrier et les modalités d’accueil pour cette visite qui suscite une attention nationale en Guinée équatoriale.