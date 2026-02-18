Europe

«Le moment venu, mon corps me le dira», André Ayew sur sa retraite sportive

À 36 ans, l’international ghanéen, André Ayew, ne songe pas encore à raccrocher les crampons et entend poursuivre l’aventure aussi longtemps que son corps le lui permettra.

André Ayew avec le maillot du Ghana
André Ayew @Eurosport
Libre après la fin de son contrat au Havre, André Ayew a relancé sa carrière aux Pays-Bas en s’engageant avec le NAC Breda jusqu’au terme de la saison. Un nouveau défi pour le joueur le plus capé de l’histoire des Black Stars, déterminé à rester compétitif au plus haut niveau.

Vainqueur de la Coupe du monde U-20 et dernière apparition en sélection lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, Ayew assume pleinement son envie de continuer. « Je n’y ai jamais pensé (à la retraite) parce que je suis en bonne forme physique, je me sens bien. Je vis au jour le jour », a-t-il confié à ESPN. « Le moment venu, votre corps vous le dira. »

Depuis son arrivée à Breda, l’attaquant ghanéen a disputé six rencontres de championnat, dont une comme titulaire, retrouvant progressivement son rythme.

