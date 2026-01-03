Le Mali suspend l’entrée des ressortissants américains sur son territoire

Le gouvernement malien a annoncé, vendredi 2 janvier 2026, les modalités de la suspension de l’entrée des ressortissants américains sur son territoire, tout en précisant les exceptions prévues.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les autorités de Bamako indiquent que l’entrée des citoyens américains est « totalement suspendue », à l’exception de trois catégories : les détenteurs du statut de résident permanent au Mali, les titulaires d’un visa valide et certaines personnes dont la présence « sert les intérêts de la République du Mali », notamment les diplomates et les athlètes.

Cette décision s’inscrit dans l’application du « principe de réciprocité », annoncée mardi, après le durcissement, le 16 décembre 2025, des conditions d’entrée aux États-Unis pour les ressortissants maliens, a rapporté l’Agence de presse turque Anadolu le samedi 3 janvier 2026.

Le ministère malien a regretté que la mesure américaine ait été prise « sans aucune consultation préalable » et a contesté les « motifs sécuritaires » invoqués par Washington, estimant qu’ils « ne reflètent pas les réalités sur le terrain » et masquent d’autres considérations.

Les autorités maliennes précisent enfin que cette décision fera l’objet d’une « évaluation appropriée » et que d’éventuels ajustements seront communiqués ultérieurement.