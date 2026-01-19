Le Kremlin : Poutine invité au Conseil de paix de Donald Trump

Le Kremlin a annoncé, lundi 19 janvier, que le président russe Vladimir Poutine a « reçu une invitation » à rejoindre le « Conseil de paix » mis en place par son homologue américain, Donald Trump. L’information a été fournie par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’un point de presse quotidien auquel participait l’AFP.

Invitation officielle communiquée par le Kremlin

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon M. Peskov, l’invitation a été transmise « par des voies diplomatiques ». Le porte-parole a précisé que la Russie souhaitait « clarifier toutes les nuances » de la proposition avec Washington avant de se prononcer sur une éventuelle adhésion ou sur les modalités de participation.

Aucune décision officielle d’adhésion n’a été annoncée publiquement à ce stade. Le Kremlin n’a pas non plus fourni de calendrier précis pour ces consultations diplomatiques ni indiqué quel type de réponses ou de conditions la Russie pourrait poser pour rejoindre ce mécanisme.

Contexte et portée de l’initiative

Le « Conseil de paix » évoqué par la déclaration russe a été instauré par le président américain Donald Trump. Le communiqué du Kremlin ne détaille pas la composition, le mandat exact ou le mode de fonctionnement de ce conseil. Il indique toutefois l’ouverture de Moscou à des échanges pour « clarifier » les contours de l’initiative, ce qui renvoie à des discussions à venir entre les services diplomatiques des deux pays.

La forme diplomatique de la transmission — par canaux officiels — et la réponse mesurée du Kremlin reflètent la nature délicate des relations russo-américaines, où toute initiative multilatérale ou bilatérale suscite généralement des consultations approfondies sur les objectifs, le statut juridique, la représentation et les garanties politiques.

Le recours à un « Conseil de paix » créé par un chef d’État étranger pose des questions pratiques et protocolaires : qui composera le conseil, quels pays seront invités, quelles seront ses prérogatives et comment s’articuleront ses actions avec les instances existantes de maintien ou de consolidation de la paix ? Ce sont autant de points que la Russie dit vouloir éclaircir auprès de Washington.

Implications internationales et regard sur l’Afrique

Pour la communauté internationale, et notamment pour les pays africains entretenants des relations avec Moscou et Washington, la constitution d’un nouvel organe de médiation ou de coordination pour la paix peut avoir des répercussions sur les mécanismes existants de résolution des conflits. La Russie, qui a renforcé au cours des dernières années ses liens politiques, économiques et sécuritaires avec plusieurs États africains, pourrait être amenée à discuter des implications régionales de toute initiative internationale à laquelle elle participerait.

Les autorités russes ont donc indiqué leur volonté de conduire des échanges diplomatiques préalables avant toute décision finale, laissant entendre que des négociations sur la portée, les objectifs et les garanties du « Conseil de paix » sont à prévoir. L’AFP était présente au briefing où la déclaration a été faite.

À l’heure où cette information est rendue publique, le calendrier et l’issue des consultations entre Moscou et Washington restent à préciser.