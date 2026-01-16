La suite après la publicité
Le Kremlin juge positif la volonté de certains pays européens de renouer le dialogue avec la Russie

Le Kremlin a qualifié, vendredi 16 janvier, de positive la volonté affichée par certains pays européens, dont l’Italie et la France, de rétablir le dialogue avec Moscou, interrompu après le début de l’offensive russe contre l’Ukraine en 2022. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que, si cette orientation reflétait réellement la vision stratégique des Européens, il s’agirait d’une évolution positive de leur position, ajoutant avoir pris note des déclarations récentes de plusieurs dirigeants européens.

