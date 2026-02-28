Le joueur cap-verdien de 20 ans Ayoni Santos, déclare être surveillé de près

Ayoni Santos, milieu de terrain de 20 ans sous contrat au Sparta Rotterdam, pourrait connaître prochainement sa première sélection avec l’équipe nationale du Cap-Vert. Le jeune joueur a déposé une demande de passeport capverdien et sa présence lors des rencontres amicales programmées face au Chili et à la Finlande en mars apparaît fortement envisageable, a-t-il indiqué à ESPN.

Arrivé dans la saison en tant que remplaçant, Santos a peu à peu gagné du terrain au sein de l’effectif du Sparta et s’est récemment installé dans le onze de départ. Cette montée en puissance dans le championnat néerlandais renforce ses chances d’être intégré au groupe national pour les prochains rassemblements.

Droitier de formation, il confirme avoir déjà échangé avec le sélectionneur Pedro Leitão Brito, qui suit son évolution de près. Santos a aussi vécu de l’intérieur la campagne victorieuse qui a offert au Cap-Vert une place au prochain Mondial, un moment qu’il décrit comme très fort, d’autant qu’il soutenait son frère engagé dans l’équipe.

Une possibilité de duo fraternel au Mondial

Son frère, Jamiro Monteiro, évolue au PEC Zwolle et compte 32 ans ainsi que 52 apparitions en sélection. Si Ayoni est retenu, les deux joueurs pourraient se retrouver côte à côte lors de la phase finale de la Coupe du Monde programmée au Canada, aux États-Unis et au Mexique cet été.

Santos reste prudent mais optimiste : il attend une convocation officialisée tout en sachant que sa situation est suivie attentivement par le staff capverdien. La démarche administrative en cours laisse présager une intégration prochaine dans le groupe si les étapes se déroulent comme prévu.