Le jeune talent malien, Issa Tounkara en route pour l’Angleterre

Le jeune milieu malien Issa Tounkara serait sur le point de franchir un cap important dans sa carrière en rejoignant l’Angleterre. Des sources concordantes indiquent qu’il s’apprêterait à s’engager avec Southampton, pensionnaire du Championship.

Selon Africafoot, le club anglais aurait formulé une offre dépassant 1,2 million d’euros pour s’attacher ses services, avec un engagement fixé sur quatre saisons.

Le dossier paraît proche d’être bouclé : Tounkara se trouverait déjà en Angleterre pour finaliser les démarches administratives et médicales, sa visite médicale ayant été validée. L’annonce officielle de la transaction est attendue dans les jours qui viennent.

Parcours et intégration prévue

Surnommé « Gana Gueye » pour ses qualités et son style de jeu, le milieu s’est véritablement fait connaître lors de la dernière CAN U17 organisée au Maroc, où il a été un acteur important du Mali, finaliste du tournoi pour la quatrième fois de son histoire.

Dans un premier temps, Southampton envisage de l’utiliser au sein de son équipe réserve, tout en le faisant travailler régulièrement avec l’effectif professionnel afin de faciliter son adaptation au rythme et aux exigences du football anglais.