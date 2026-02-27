Le FBI licencie au moins 10 agents liés à l’enquête sur des documents classifiés visant Trump

Au moins dix salariés du Federal Bureau of Investigation impliqués dans l’enquête conduite par l’ancien procureur spécial Jack Smith sur la conservation par le président Donald Trump de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche en 2021 ont été remerciés.

Ces départs s’inscrivent dans une série de suppressions de postes ordonnée par le directeur Kash Patel, nommé par M. Trump, qui, au cours des douze derniers mois, a mis à pied des dizaines d’agents et personnels ayant participé aux enquêtes visant le président ou considérés comme hors ligne par rapport aux priorités de l’équipe dirigeante.

L’Association des agents du FBI a dénoncé ces licenciements, les qualifiant d’irréguliers et présentant selon elle un danger pour la sécurité nationale, estimant que le Bureau se voit privé de compétences essentielles, que ses effectifs sont fragilisés et que la confiance dans la direction en souffre, au détriment des objectifs de recrutement et, in fine, de la sécurité du pays.

Enquêtes visées et confirmations

La dernière série de congédiements a notamment concerné des personnels ayant participé à l’enquête sur la conservation de documents classifiés à Mar-a-Lago, laquelle a donné lieu à une perquisition très médiatisée de la résidence floridienne et à des poursuites fédérales accusant l’actuel président d’avoir détenu des documents top-secrets datant de son premier mandat et d’avoir entravé les démarches du gouvernement pour les récupérer.

Plusieurs personnes informées du dossier ont confirmé ces licenciements à l’Associated Press, en demandant à rester anonymes car elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement des mouvements de personnel. Plusieurs d’entre elles ont indiqué que dix agents avaient été remerciés, et l’une d’elles a évoqué le chiffre d’au moins dix.

Le FBI a également congédié des agents ayant travaillé sur une enquête séparée portant sur les tentatives de M. Trump d’invalider les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Cette procédure avait entraîné des inculpations, mais, comme l’affaire de Mar-a-Lago, elle a été abandonnée par le procureur spécial Jack Smith après la victoire de Trump en novembre 2024, en s’appuyant sur des avis juridiques anciens du ministère de la Justice selon lesquels un président en exercice ne peut faire l’objet d’une mise en accusation.

Ces licenciements ont été rendus publics le même jour où Kash Patel a déclaré à Reuters que le FBI, sous l’administration Biden, avait requis la production de ses relevés téléphoniques ainsi que ceux de l’actuelle cheffe de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, précisant que ces demandes dataient de 2022 et 2023, alors qu’ils étaient encore des citoyens privés.

Patel avait été assigné à comparaître en 2022 par des procureurs fédéraux devant un grand jury à Washington dans le cadre de l’enquête sur Mar-a-Lago et avait témoigné après avoir obtenu l’immunité, selon des informations antérieures de l’Associated Press.