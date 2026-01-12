Le Bénin inaugure 2026 par une levée de 60 milliards FCFA sur le marché régional

Le Bénin a ouvert l’année 2026 par une adjudication de 60 milliards de francs CFA sur le marché régional de la dette, le 7 janvier, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de financement.

Selon les informations rapportées par Agence Ecofin, la souscription a dépassé le montant proposé, confirmant l’appétit des investisseurs pour les titres publics béninois.

Cette opération s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation du marché financier de l’UEMOA. Les volumes traités aujourd’hui dépassent nettement les standards d’il y a quelques années, où les émissions se situaient généralement autour de 20 milliards de francs CFA. Le marché fonctionne désormais sur des montants plus élevés, portés par une liquidité accrue et une participation plus active des investisseurs institutionnels.

Sur les échéances courtes, la demande apparaît relativement homogène, traduisant une confiance généralisée dans la capacité des États à honorer leurs engagements à court terme. En revanche, sur les maturités moyennes et longues, les taux varient davantage, en fonction des besoins de financement propres à chaque pays et de la perception du risque souverain par les investisseurs.

La réussite de cette adjudication confirme la position du Bénin comme un émetteur crédible sur le marché régional et illustre l’évolution structurelle de la dette publique dans l’espace UEMOA. Elle reflète aussi une réalité plus large: le financement des États ouest-africains s’opère de plus en plus à travers un marché régional devenu profond, liquide et sélectif.