Le Bénin adopte un plan stratégique 2025-2029 pour moderniser son armée

Le Bénin adopte un plan stratégique 2025-2029 pour moderniser son armée

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
1 er Août 2023 - Défilé militaire et paramilitaire
1 er Août 2023 - Défilé militaire et paramilitaire PH: Présidence du Bénin
Le gouvernement béninois a validé, en Conseil des ministres du 3 septembre 2025, le Plan stratégique 2025-2029 du ministère de la Défense nationale. Ce document vise à moderniser les Forces Armées béninoises et à renforcer leur rôle dans la sécurité nationale et internationale.

Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 3 septembre 2025 sous la présidence du chef de l’État Patrice Talon a approuvé le Plan stratégique 2025-2029 du ministère de la Défense nationale, fruit d’un processus participatif et inclusif.

Ce document cadre s’inspire des stratégies nationales de développement, des Objectifs de développement durable (ODD), mais aussi des nouveaux enjeux sécuritaires régionaux et mondiaux. Il prend en compte la situation géostratégique actuelle marquée par les menaces transfrontalières et les défis liés à la stabilité de la sous-région.

La vision portée est claire : à l’horizon 2029, les Forces Armées béninoises (FAB) devront être « une armée républicaine au service de la Nation, moderne et ouverte sur le monde, en mesure de contribuer au développement harmonieux et durable de l’espace national ainsi qu’à la paix et à la sécurité internationale ».

Un plan articulé autour de trois axes

Pour concrétiser cette ambition, le plan s’articule autour de trois programmes stratégiques. Le premier vise à améliorer la performance du ministère à travers une gouvernance plus efficace et des réformes administratives adaptées.

Le deuxième programme met l’accent sur la disponibilité opérationnelle des forces, afin d’assurer une meilleure réponse face aux menaces sécuritaires.

Le troisième enfin, projette de renforcer le rayonnement international des FAB en développant leur contribution aux missions de paix et de sécurité dans la sous-région et au-delà.

La mise en œuvre de ce plan nécessitera une mobilisation des différents ministres concernés, chacun devant accomplir les diligences nécessaires pour garantir l’atteinte des objectifs fixés.

