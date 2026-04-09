LDC: Mbappé creuse l’écart, Kane à ses trousses, le classement actualisé des buteurs

Porté par un Kylian Mbappé étincelant, le Real Madrid domine aussi le classement des buteurs de la Ligue des champions. Avec 14 réalisations, l’attaquant français devance Harry Kane, dans une lutte à distance qui promet encore des étincelles.

Le duel à distance entre Kylian Mbappé et Harry Kane anime cette saison de Ligue des champions de l’UEFA. Et pour l’heure, l’avantage tourne nettement en faveur de l’attaquant du Real Madrid. Auteur d’un exercice impressionnant, le capitaine des Bleus domine le classement des buteurs avec 14 réalisations en seulement dix rencontres. Il devance de trois longueurs son principal rival, l’avant-centre du Bayern Munich. Les deux hommes ont d’ailleurs trouvé le chemin des filets lors du quart de finale aller remporté par le club bavarois (2-1), mardi, confirmant leur influence dans cette campagne européenne.

Derrière ce duo de référence, Anthony Gordon s’invite sur le podium. L’ailier de Newcastle United totalise dix buts et s’affirme comme l’une des révélations offensives de la saison. Plus loin, la concurrence reste dense avec notamment Julián Álvarez (9 buts), Erling Haaland (8 buts) et Khvicha Kvaratskhelia (8 buts), tous encore en embuscade.

Classement des meilleurs buteurs (après les matchs de la semaine):

14 buts : Kylian Mbappé (Real Madrid)

11 buts : Harry Kane (Bayern Munich)

10 buts : Anthony Gordon (Newcastle)

9 buts : Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

8 buts : Erling Haaland (Manchester City)

8 buts : Khvicha Kvaratskhelia (PSG)





