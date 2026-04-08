Accueil Football LDC: les onze entrants de PSG – Liverpool

LDC: les onze entrants de PSG – Liverpool

Le PSG reçoit Liverpool, ce mercredi soir (20h, GMT+1) au Parc des Princes, à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Voici les compositions des deux équipes.

Des joueurs du PSG et de Liverpool sont sous la menace d’une suspension après deux cartons jaunes. | (PHOTO BY JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)