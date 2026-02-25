LDC: les compos officielles de Atalanta – Borussia Dortmund

Battue 2-0 à l’aller, la Dea doit renverser le Borussia Dortmund ce mercredi à Bergame pour espérer poursuivre son aventure en Ligue des champions. Les compos des deux formations sont tombées.

Clap de fin pour les barrages retour de la Ligue des champions de l’UEFA version 2025-2026. Ce mercredi, l’Atalanta BC reçoit le Borussia Dortmund avec l’espoir de renverser une situation compromise après la défaite 2-0 concédée à l’aller en Allemagne.

À Bergame, la Dea se présente dans un système en 3-4-2-1. Marco Carnesecchi garde les buts derrière un trio composé d’Isak Hien, Giorgio Scalvini et Sead Kolašinac. Dans l’entrejeu, Marten de Roon et Mario Pašalić assurent l’équilibre, épaulés sur les côtés par Davide Zappacosta et Lorenzo Bernasconi. Plus haut, Gianluca Scamacca est soutenu par Lazar Samardžić et Nicola Zalewski.

En face, Dortmund aligne également un 3-4-2-1. Gregor Kobel occupe le poste de dernier rempart, protégé par Waldemar Anton, Emre Can et Ramy Bensebaini. Les couloirs sont animés par Julian Ryerson et Daniel Svensson, tandis que Jobe Bellingham et Florian Nmecha forment la paire axiale au milieu. Devant, Serhou Guirassy est épaulé par Maximilian Beier et Julian Brandt.

Les compositions :

Atalanta : Carnesecchi – Hien, Scalvini, Kolasinac – Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi – Samardzic, Zalewski – Scamacca

Borussia Dortmund : Kobel – Anton, Can, Bensebaini – Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson – Beier, Brandt – Guirassy





