LDC: Chelsea vs PSG, Real Madrid vs Manchester City, les affiches des huitièmes de finale

Le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions promet déjà des duels explosifs, avec notamment un Chelsea-PSG et un Real Madrid-Manchester City.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la saison 2025-2026 a été effectué ce vendredi, offrant déjà des affiches alléchantes. Le choc de ces huitièmes opposera Chelsea au Paris Saint-Germain, une revanche très attendue de la finale de la Coupe du monde des clubs de l’année dernière.

Arsenal se mesurera au Bayer Leverkusen, tandis que le Real Madrid défiera Manchester City dans ce qui s’annonce comme un duel stratégique entre géants européens. Les rencontres se dérouleront les 10 et 11 mars, puis les 17 et 18 mars, sur le format aller-retour habituel.

Le calendrier complet des huitièmes de finale

Sporting CP – Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen – Arsenal

Real Madrid – Manchester City

Atalanta – Bayern Munich

PSG – Chelsea

Atlético Madrid – Tottenham

Newcastle – Barcelone

Galatasaray – Liverpool



