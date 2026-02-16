LDC CAF : Trezeguet meilleur buteur de la phase de groupes pour Al Ahly

La phase de poules de la Ligue des Champions CAF 2025/26 s’est achevée après la sixième journée et a permis de dégager un premier bilan des buteurs. En tête du classement individuel, Mahmoud Trezeguet affiche cinq réalisations, se détachant comme l’atout offensif majeur d’Al Ahly.

Juste derrière, deux joueurs comptabilisent quatre buts chacun : Abdelrazig Omer, représentant d’Al-Hilal Omdurman, et Ahmed Atef, l’attaquant de Pyramids FC. Leurs performances les maintiennent parfaitement dans la course au meilleur buteur alors que leurs clubs ont décroché leur qualification pour la phase finale.

La troisième place appartient à Paul Bassène (RS Berkane) et Aboubacar Diakité (Espérance de Tunis), qui ont chacun trouvé le chemin des filets à trois reprises. Plusieurs autres footballeurs ont marqué à deux occasions, ce qui entretient l’incertitude avant le début des confrontations à élimination directe.

La course au sommet offensif se poursuit

Avec le basculement dans les tours à élimination, le classement des goleadores est loin d’être figé : des retournements sont probables, surtout si les buteurs des équipes qualifiées profitent des matches à forte intensité pour accroître leur total. Trezeguet arrive aux phases finales en tant que principal prétendant, mais Omer, Atef et les autres pointures ont encore de nombreuses occasions de modifier la hiérarchie.

Les rencontres en aller-retour offriront des contextes variés — matchs fermés, duels à haute intensité ou rencontres plus ouvertes — qui pourront favoriser les attaquants mobiles et opportunistes. Le fait que les protagonistes du Top 5 soient tous présents dans la suite de la compétition garantit une lutte serrée pour le soulier d’or, susceptible de connaître plusieurs rebonds avant la distribution du trophée final.