Europe

LDC: avant Naples – Chelsea, deux supporters des Blues agressés en Italie

À la veille de son déplacement européen face au Napoli, Chelsea a publié un communiqué pour alerter ses supporters après l’agression de deux d’entre eux à Naples, actuellement hospitalisés sans pronostic vital engagé.

Romaric Déguénon
FOOTBALL
Chelsea vs Naples
Naples vs Chelsea@yahoo sports
Chelsea a publié un communiqué après l’agression dont ont été victimes deux de ses supporters à Naples, mardi, à la veille du match de Ligue des champions de l’UEFA face au Napoli, programmé ce mercredi soir.

Sur son site officiel, le club londonien a appelé ses fans se rendant en Italie à « faire preuve d’une extrême prudence », précisant que les deux supporters blessés sont actuellement pris en charge à l’hôpital.
« Le club a pris connaissance d’un incident survenu mardi à Naples », indique notamment le communiqué des Blues.

Selon l’écurie londonienne, les victimes ont été hospitalisées pour des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger. Le club a également recommandé à l’ensemble de ses supporters en déplacement de rester vigilants et de respecter strictement les consignes de sécurité communiquées avant la rencontre.

Si des informations relayées sur les réseaux sociaux font état de possibles agressions à l’arme blanche impliquant des supporters de Chelsea, les circonstances exactes de l’incident n’ont pas encore été confirmées officiellement par les autorités napolitaines. Cet épisode ravive par ailleurs le souvenir des difficultés régulièrement rencontrées par les supporters visiteurs à Naples, une ville où l’accueil des fans adverses a souvent été marqué par des tensions par le passé.

