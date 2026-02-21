L’attaquant algérien évoque la CAN 2019

Andy Delort, désormais attaquant à Ajaccio, a qualifié sur le podcast Kampo la victoire de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations 2019 d’un des moments les plus marquants de sa trajectoire sportive. Il a raconté, avec force détails, l’ampleur de la liesse et l’intensité des scènes auxquelles il a assisté après le sacre.

Le récit fait apparaître des images impressionnantes, parfois risquées : au passage d’un pont très élevé, un supporter a carrément sauté sur le bus de l’équipe, tandis qu’un autre, après avoir brisé une cabine d’arrêt, est resté suspendu à l’envers au-dessus de la foule tout en continuant à exulter. Ces instants ont surpris par leur ferveur et leur dangerosité.

Parmi les anecdotes rapportées, Delort évoque aussi des moments plus émouvants et insolites. Il se souvient d’un groupe de femmes âgées, autour de 75 ans, courant pieds nus et dépassant même certains joueurs. Une autre scène l’a particulièrement touché : un père qui a tenté de propulser son nourrisson vers le bus des joueurs, geste auquel l’équipe a opposé un refus pour protéger l’enfant.

La passion au-delà du sport

Ces épisodes, selon le joueur, illustrent la relation quasi viscérale entre la sélection et ses supporters : l’enthousiasme collectif prend parfois le pas sur la raison, au point de générer des situations inattendues. Delort insiste sur le fait que, bien qu’on entende souvent parler de ce type d’événements, les vivre de l’intérieur change la perception — la réalité dépasse les récits.

Pour lui, ces images restent ancrées dans la mémoire et disent autant du poids de ce titre pour les Algériens que de l’intensité des émotions que peut provoquer le football. Elles contribuent à expliquer pourquoi ce succès est aujourd’hui encore évoqué avec tant de ferveur par les supporters et les acteurs de cette campagne victorieuse.