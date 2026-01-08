L’AES condamne l’intervention militaire américaine au Venezuela

La Confédération des États du Sahel (AES) a fermement dénoncé l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela et appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à condamner cette opération, qualifiée d’« acte d’agression ».

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dans un communiqué publié le 8 janvier à Ouagadougou, signé par le président de l’AES et du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, l’organisation parle d’un « enlèvement illégal » du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse, et d’une « ingérence inacceptable » dans les affaires d’un État souverain.

L’AES exige du Conseil de sécurité qu’il « assume pleinement ses responsabilités » et rétablisse la légalité internationale, dénonçant le recours unilatéral à la force par un membre permanent du Conseil, qui, selon l’organisation, fragilise l’ordre mondial et menace la stabilité internationale.

Le communiqué précise trois exigences : une condamnation claire de l’action américaine, la réaffirmation du respect de la souveraineté des États conformément à la Charte des Nations Unies et la solidarité avec le peuple vénézuélien.

Cette déclaration intervient après celle de la Cédéao, qui s’était dite « préoccupée » par la situation, et alors que le président américain Donald Trump a annoncé le transfert de 30 à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien vers les États-Unis. L’opération militaire menée le 3 janvier à Caracas aurait fait 55 morts parmi les forces vénézuéliennes et cubaines.

En Afrique, l’AES rejoint le Ghana, le Tchad, l’Afrique du Sud et l’Union africaine, qui dénoncent, eux aussi, l’intervention et demandent une réunion d’urgence du Conseil de sécurité. L’organisation sahélienne réaffirme son attachement au multilatéralisme et à la légalité internationale, se positionnant comme une voix africaine autonome et influente dans les débats géopolitiques mondiaux.