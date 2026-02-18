La RS Berkane porte plainte auprès de la FIFA contre Mamadou Lamine Camara

Mamadou Lamine Camara, qui s’est illustré en remportant la Ligue des champions africaine en 2025, va enfin évoluer dans un nouveau championnat après deux tentatives de transfert qui n’ont pas abouti. L’été dernier, une piste menant en Angleterre du côté de Stoke City n’avait pas donné suite, et un autre projet avec Al‑Ahly Tripoli avait capoté faute de bouclage dans les délais impartis.

La montée en puissance de sa carrière se concrétise désormais par un engagement en Libye : l’attaquant a signé avec Al‑Ittihad Tripoli, club actuellement en tête du championnat libyen. Le montant de l’opération est évalué autour de 2,5 millions de dollars, ce qui correspond à peu près à 1,64 milliard de francs CFA.

Cependant, ce transfert ne se déroule pas sans heurts juridiques. Selon les informations relayées par Africafoot, la RS Berkane a choisi de porter l’affaire devant la FIFA, faisant volte‑face par rapport à une volonté initiale de régler le dossier à l’amiable.

Contestation pour rupture de contrat

La formation marocaine reproche à son ancien joueur une rupture de contrat qu’elle juge irrégulière. Toujours lié à Berkane jusqu’en juin 2027, Camara serait accusé de ne pas avoir respecté les procédures formelles prévues pour une résiliation, manquement qui motive la saisine des instances internationales.

Le dossier devrait désormais suivre les voies de recours disciplinaires et administratives prévues par la réglementation du football. Les parties n’ont pour l’heure pas communiqué de détails sur le calendrier ou d’éventuelles mesures conservatoires demandées à la FIFA, laissant la situation en suspens.