La reine Camilla rayée de la Journée du souvenir de l’Holocauste avec Charles III

Erreur de Buckingham : un communiqué officiel omettant la présence de la reine consort Camilla a suscité mardi 27 janvier une vive attention des médias britanniques lors des cérémonies liées au Holocaust Memorial Day. L’affaire, rapidement corrigée sur le site de la famille royale, porte sur la formulation d’un communiqué à l’issue d’une réception organisée au palais de Buckingham à l’occasion du 81e anniversaire de la libération d’Auschwitz‑Birkenau.

Selon l’emploi du temps royal, le roi Charles III s’est rendu mardi 26 janvier au palais pour recevoir des représentants du Holocaust Educational Trust. Le communiqué initial diffusé par le palais indiquait : « Le Roi a reçu, ce matin, des représentants du Holocaust Educational Trust. Sa Majesté, parrain du Holocaust Memorial Day Trust, a reçu des survivants de l’Holocauste et leurs familles. »

Le texte du communiqué a soulevé une controverse après que plusieurs médias britanniques ont relevé que la mention ne précisait pas la présence de la reine consort. Les photographies prises lors de la réception montrent pourtant que la reine Camilla participait à la rencontre et aux échanges avec les survivants. Le communiqué a ensuite été modifié sur le site officiel de la famille royale.

Déroulé de la réception et perspectives autour d’un futur déplacement

La réception organisée au palais de Buckingham a permis aux invités, dont des survivants et leurs familles, de témoigner de l’horreur vécue et des parcours d’évasion ou de survie. À l’issue des rencontres, le roi Charles III et la reine Camilla ont procédé à un geste symbolique en allumant des bougies pour honorer la mémoire des victimes et des survivants, marquant la commémoration de la libération du camp d’Auschwitz‑Birkenau.

La rectification du communiqué officiel n’a, selon les informations diffusées, pas entraîné de modification du protocole prévu pour la journée. Les services du palais ont mis à jour le message publié en ligne pour refléter la présence conjointe du souverain et de son épouse lors des échanges avec les associations et les personnes présentes.

Par ailleurs, la perspective d’un déplacement du roi aux États‑Unis pour les commémorations du 250e anniversaire de l’indépendance américaine suscite un intérêt particulier autour de la dimension familiale de ce voyage. Les observateurs de la Couronne espèrent que ce déplacement sera l’occasion d’un rapprochement entre le souverain et son fils cadet, le prince Harry, ouvrant la possibilité d’une visite privée et de retrouvailles avec la belle‑famille du duc de Sussex.

Une source proche du duc de Sussex a déclaré au journal The Sun que « Harry a clairement indiqué qu’il serait ravi que son père vienne lui rendre visite, ainsi qu’à sa famille. […] Il a exprimé à plusieurs reprises l’espoir que son père puisse nouer une relation avec ses petits‑enfants. » Le roi n’a pas revu, selon les mêmes sources médiatiques, Archie et Lilibet depuis plusieurs années.

Article écrit avec la collaboration de 6Medias.