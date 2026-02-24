La petite amie d’El Mencho a précipité la chute du chef du cartel

Les autorités mexicaines ont indiqué avoir localisé puis tué Nemesio Oseguera Cervantes, connu sous le surnom d’« El Mencho », chef du Jalisco New Generation Cartel (CJNG), à l’issue d’une opération de renseignement préparée avec soin.

Selon les responsables, la surveillance d’une compagne du narcotrafiquant a joué un rôle clé dans cette intervention.

Le secrétaire à la Défense, le général Ricardo Trevilla, a précisé que les services de renseignement militaires suivaient depuis plusieurs jours un proche collaborateur lié à l’une des partenaires du chef du cartel. Cette filature a conduit les enquêteurs à Tapalpa, dans l’État de Jalisco, lieu où la femme devait retrouver le fugitif.

Déroulement de l’opération

Les forces de sécurité ont attendu que la compagne quitte les lieux après y avoir passé la nuit, ce qui a confirmé la présence du chef du cartel et permis d’identifier l’organisation de sa sécurité. Des renseignements complémentaires fournis par les services américains ont contribué à préciser l’emplacement exact.

À l’aube, des forces spéciales appuyées par des unités terrestres, des hélicoptères et des moyens de reconnaissance aérienne ont lancé l’assaut. L’intervention a rapidement dégénéré en affrontements violents ; huit hommes armés ont été tués sur place.

« El Mencho » et deux de ses gardes du corps, blessés, ont été appréhendés puis sont décédés de leurs blessures lors de leur transfert.

La présidente Claudia Sheinbaum a été tenue informée en temps réel de l’évolution de l’opération. Au total, plus de 70 personnes ont perdu la vie au cours de l’intervention et des violences qui ont suivi, selon les autorités.

Pendant des années, Oseguera Cervantes avait échappé aux forces mexicaines et américaines en multipliant les lieux de cachette et en s’appuyant sur un réseau de sécurité sophistiqué.