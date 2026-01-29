La LFP sanctionne plusieurs joueurs et un entraîneur en Ligue 2 BKT

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), réunie mercredi soir, a sanctionné l’entraîneur du Red Star Grégory Poirier ainsi que neuf joueurs à l’issue de décisions publiées dans un communiqué officiel. Ces mesures, prises après des faits survenus lors de la 20e journée, portent sur des suspensions fermes et des suspensions assorties de sursis affectant des joueurs de plusieurs clubs de Ligue 2 et prennent effet le mardi 3 février 2026.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Parmi les décisions annoncées, la commission a infligé deux matches de suspension ferme et un match avec sursis à Ange Tia (Reims) et à Anthony Roncaglia (Bastia). Ces sanctions font suite à des expulsions intervenues le week‑end précédent, lors de la 20e journée du championnat, précise le communiqué diffusé sur le site de la LFP.

La même réunion disciplinaire a en outre statué sur d’autres cas individuels : Freddy Mbemba (Guingamp) a été sanctionné d’un match de suspension ferme plus un match avec sursis, tandis que Kévin Cabral (Red Star) a reçu une suspension d’un match ferme.

Sanctions complémentaires et modalités d’application

La commission a également appliqué un match de suspension ferme au titre d’un cinquième avertissement ou en raison de la révocation d’un sursis à plusieurs acteurs du championnat. Les joueurs concernés sont Ylies Aradj et Ethan Clavreul, tous deux du Stade Lavallois, Donatien Gomis de Guingamp, Geoffrey Kondo de Dunkerque et Julien Kouadio du FC Annecy. La sanction d’un match ferme vise aussi l’entraîneur du Red Star, Grégory Poirier, selon les éléments publiés par la LFP.

Le communiqué de la LFP, diffusé sur son site officiel, reprend l’ensemble des décisions rendues par la Commission de discipline à l’issue de sa séance de mercredi soir. Les mesures prises comprennent des suspensions fermes, des suspensions assorties de sursis et des révocations de sursis lorsque les conditions prévues ont été atteintes, détail que mentionne la ligue dans son message officiel.

Les clubs concernés par ces décisions figurent explicitement dans la liste communiquée : Reims pour Ange Tia, Bastia pour Anthony Roncaglia, Guingamp pour Freddy Mbemba et Donatien Gomis, le Red Star pour Kévin Cabral et l’entraîneur Grégory Poirier, le Stade Lavallois pour Ylies Aradj et Ethan Clavreul, Dunkerque pour Geoffrey Kondo et le FC Annecy pour Julien Kouadio. La LFP indique que ces sanctions entreront en vigueur à compter du mardi 3 février 2026.