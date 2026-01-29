La grossesse surprise concerne l’ex-compagne de Camille Combal

Stéphanie Loire a annoncé le 11 janvier sur Instagram qu’elle est enceinte de son premier enfant à 45 ans, révélant un parcours long et difficile vers la maternité marqué par une procréation médicalement assistée (PMA). L’animatrice, qui a débuté sa carrière sur NRJ il y a une vingtaine d’années, a partagé un cliché dévoilant son baby bump et un texte retraçant les épreuves et l’espoir qui ont jalonné ce chemin.

Sur le cliché publié, elle apparaît le visage partiellement dissimulé derrière les pages de La Métamorphose de Franz Kafka, accompagnant l’image d’une légende dans laquelle elle rappelle que « on n’est pas tenue de devenir mère » tout en expliquant avoir été guidée par « une envie viscérale ». Elle évoque aussi les choix et les jugements auxquels font face les femmes, affirmant qu’il aurait « sans doute été plus simple de ne pas vouloir d’enfant » mais qu’elle a malgré tout poursuivi son désir de maternité.

Le message de l’animatrice précise que son parcours en PMA a comporté de nombreuses difficultés : « jalonné de déceptions, de protocoles, d’examens, de salles d’attente et de montagnes russes émotionnelles. Coûteux, à tous les niveaux », écrit-elle, soulignant la persistance de l’espoir et la détermination à ne pas renoncer. Elle décrit aussi ses sentiments actuels, entre « vertige mêlé de joie pure, d’inquiétude profonde, de gratitude et d’impatience », et confie sa crainte de « ne pas être à la hauteur du rôle le plus important de [s]a vie ».

Soutien et message aux personnes engagées dans un parcours de PMA

Dans sa publication, Stéphanie Loire adresse explicitement un message de soutien à « celles et ceux qui avancent encore sur les routes cabossées de la PMA ». Elle mentionne ceux qui, malgré la joie éprouvée pour autrui, retiennent leurs larmes en silence, et s’adresse à « celles qui doutent, espèrent, tombent et se relèvent ». Ce témoignage met en lumière les dimensions personnelles et collectives des traitements de PMA, souvent accompagnés de rendez‑vous médicaux répétés, de protocoles d’examens et d’attentes à la fois physiques et psychologiques.

La PMA, sigle repris par l’animatrice, recouvre plusieurs techniques médicales destinées à aider à la conception lorsque la grossesse ne survient pas naturellement. Dans son message, Loire insiste sur le caractère éprouvant du parcours, évoquant non seulement les aspects médicaux — examens et protocoles — mais aussi le coût émotionnel et parfois financier que représente la quête d’une grossesse via ces méthodes.

Le post publié le 11 janvier a suscité de nombreuses réactions de la part de sa communauté, entre messages de félicitations et témoignages de personnes ayant vécu des parcours similaires. L’annonce intervient alors que l’animatrice, connue pour ses années de travail sur NRJ et sa visibilité médiatique, choisit de partager publiquement un aspect intime de sa vie afin de partager son expérience et d’apporter une parole de soutien à d’autres concernés par la PMA.