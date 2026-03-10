La FIFA évoque l’annulation de la Coupe du monde 2026

Malgré les inquiétudes liées aux tensions au Moyen-Orient, la Coupe du Monde 2026 est maintenue aux dates prévues cet été. Les organisateurs considèrent l’événement comme incontournable et refusent d’en décaler l’organisation, même si plusieurs délégations voient aujourd’hui leur présence remise en question.

Plusieurs fédérations de la région ont fait part de leur incertitude. L’Iran a publiquement laissé entendre qu’il pourrait ne pas prendre part à la compétition, tandis que l’Irak a officiellement demandé à la FIFA un report du match de barrage qui doit l’opposer, le mardi 31 mars, au vainqueur de la confrontation entre la Bolivie et le Suriname.

Ces demandes ont ravivé les spéculations quant à un possible ajournement du Mondial réparti entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Mais la position de la Fédération internationale est claire : elle privilégie le maintien du calendrier et cherche des solutions pour gérer les conséquences humaines et logistiques de la situation.

La FIFA assure un suivi rapproché et des consultations internationales

Heimo Schirgi, directeur des opérations de la FIFA, a expliqué aux médias que l’institution travaille activement avec ses partenaires et les instances concernées pour adapter les décisions au fil de l’évolution du contexte. Selon lui, l’objectif est de garantir la tenue du tournoi tout en évaluant quotidiennement les implications pour les équipes et la sécurité.

Sur le plan sportif, l’Iran figure dans un groupe où figurent aussi la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte, et ses relations tendues avec les États-Unis — pays co-organisateur — renforcent la complexité du dossier. La FIFA affirme néanmoins vouloir faire en sorte que le maximum d’équipes qualifiées puissent finalement participer au rendez-vous estival.