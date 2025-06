La chanteuse nigériane Ayra Starr rejoint Hollywood

- Publicité-

La chanteuse nigériane Ayra Starr franchit une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant l’industrie cinématographique américaine, Hollywood.

L’artiste, qui s’est imposée comme l’une des voix les plus influentes de la musique afrobeat, va désormais faire ses premiers pas sur grand écran.

Ayra Starr a été choisie pour jouer dans l’adaptation cinématographique du roman à succès « Children of Blood and Bone », écrit par Tomi Adeyemi. Dans ce projet d’envergure, elle partagera l’affiche avec des stars hollywoodiennes de renom, notamment l’actrice oscarisée Viola Davis, la talentueuse Cynthia Erivo et le nominé aux Golden Globes Idris Elba .

Selon Daily Post, cette annonce intervient quelques mois après que la chanteuse se soit aventurée dans l’industrie cinématographique nigériane, Nollywood . Son passage à Hollywood marque ainsi une progression impressionnante dans sa carrière artistique.

Ayra Starr rejoint ainsi la liste des artistes nigériens ayant fait la transition entre musique et cinéma. Avant elle, des chanteurs comme Simi, Yemi Alade, Tiwa Savage, Falz, Banky W et Reminisce ont également fait leurs preuves sur grand écran.