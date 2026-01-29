La CEDEAO lève toutes les sanctions contre la Guinée après la transition politique

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a décidé de lever l’intégralité des sanctions résiduelles qui pesaient sur la République de Guinée, suite au coup d’État de septembre 2021.

Cette décision, rendue publique après une réunion des chefs d’État et de gouvernement, prend effet immédiatement.



La Guinée avait été suspendue de plusieurs activités de la CEDEAO et frappée de mesures restrictives après le renversement du président Alpha Condé par le colonel Mamadi Doumbouya. Ces sanctions incluaient notamment des restrictions économiques et financières, ainsi que la suspension de la participation du pays aux instances décisionnelles régionales.

Dans un communiqué officiel, l’organisation ouest-africaine a salué la tenue d’un référendum constitutionnel réussi le 21 septembre 2025, suivie de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Ces jalons ont été jugés déterminants pour la transition politique, aboutissant à l’inauguration de Mamadi Doumbouya en tant que président de la République le 17 janvier 2026.



En conséquence, la Guinée est désormais pleinement réintégrée dans tous les organes décisionnels de la CEDEAO et dans les mécanismes d’intégration régionale. L’organisation a encouragé les autorités guinéennes à poursuivre les efforts de consolidation démocratique, de cohésion sociale et d’unité nationale, tout en soulignant l’importance du développement économique et social durable.

Aux côtés de la levée des sanctions, la CEDEAO a également appelé ses partenaires internationaux, dont l’Union africaine et les Nations unies, à accompagner la Guinée dans ses prochaines étapes institutionnelles, y compris la préparation d’élections législatives et le renforcement de l’État de droit.