Kylie Jenner et Pauline Chalamet : moment gênant sur le tapis rouge des Oscars 2026

Kylie Jenner et Pauline Chalamet ont suscité un vif débat sur les réseaux sociaux après un bref échange observé lors de la 98e cérémonie des Oscars, dans la nuit du 15 au 16 mars 2026, où la compagne de Timothée Chalamet et la sœur de l’acteur se sont brièvement enlacées sur le tapis rouge, provoquant commentaires et interrogations en ligne.

Depuis avril 2023, Kylie Jenner et l’acteur Timothée Chalamet sont signalés comme étant en couple et multiplient apparitions publiques et moments complices. Leur relation a été largement couverte par la presse people, qui suit notamment leurs apparitions lors de cérémonies et d’événements internationaux.

En janvier dernier, aux Golden Globes à Los Angeles, une séquence a attiré l’attention des internautes : selon des images largement relayées, Timothée Chalamet aurait lancé à Kylie Jenner la phrase « Tu dois me détester », à laquelle elle aurait répondu en souriant par un « oui ». Cet échange, relayé par plusieurs médias et sur les réseaux, avait alimenté des rumeurs temporaires sur une éventuelle tension entre les deux partenaires.

Aux Oscars, la présence conjointe de Kylie Jenner et de Pauline Chalamet sur le tapis rouge a été remarqué pour un bref geste de proximité : les deux femmes se sont brièvement enlacées devant les photographes. Ce geste a été filmé et partagé sur les plateformes sociales, où il a rapidement généré des réactions variées.

Sur X (anciennement Twitter), plusieurs utilisateurs ont partagé leurs impressions en commentant la scène. Parmi les messages repris par les internautes, on lit des interrogations telles que « Pourquoi est-ce qu’elle laisse un inconnu la tenir en public ? » ou « Elles ne se sont jamais rencontrées avant ? ». D’autres posts ont décrit la séquence comme « bizarre » ou « gênante », tandis que certains ont émis des certitudes sans preuve, l’un d’eux écrivant : « Pauline déteste tout ce que représentent les Kardashian… donc je suis sûr que c’est leur première rencontre. »

Plusieurs commentaires publiés sur X se sont interrogés sur l’antériorité de leur relation personnelle : « Est-ce qu’elles se sont déjà rencontrées avant ? », « La sœur ne voulait même pas la prendre dans ses bras », « Elles ne savaient pas qu’elles allaient se voir, lol ? », « C’est un peu bizarre qu’elle ne l’ait jamais rencontrée avant ». Ces réactions montrent que l’échange sur le tapis rouge a suscité autant de questions que de jugements de la part des internautes.

Les images et les publications liées à cette brève accolade ont été reprises par des comptes d’actualité et de divertissement, alimentant les fils de discussion autour de la dynamique entre la famille Chalamet et la famille Kardashian-Jenner.

La séquence enregistrée lors de la cérémonie figure parmi les éléments partagés publiquement et commentés sur les réseaux sociaux.