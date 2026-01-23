Kosovo : une centaine de personnes arrêtées pour falsification des résultats des législatives du 28 décembre

Selon le procureur de Prizren, Petrit Kryeziu, plus de 68 000 bulletins de vote auraient été détournés à l’occasion des récentes élections législatives remportées par le parti du premier ministre sortant, Albin Kurti. L’annonce de ces allégations a été faite par le bureau du procureur de Prizren, qui précise que ces irrégularités concernent des opérations de collecte et de manipulation de bulletins dans plusieurs bureaux de vote relevant de sa compétence.

Le parquet local indique que les faits font l’objet d’une procédure pénale et que des actes d’enquête ont été engagés pour établir les circonstances exactes du détournement présumé. A ce stade, le procureur n’a pas communiqué la liste détaillée des lieux concernés ni les modalités opérationnelles du détournement, renvoyant à l’avancement de l’instruction pour toute précision complémentaire.

Prizren, deuxième ville du pays, est l’une des circonscriptions les plus importantes du Kosovo et la découverte d’anomalies de cette ampleur soulève des questions sur la régularité du processus électoral. Les autorités électorales et judiciaires locales travaillent en coordination, selon les sources du parquet, afin de préserver les éléments de preuve et d’identifier les personnes potentiellement impliquées.

Déroulement de l’enquête judiciaire

Le bureau du procureur a indiqué que l’enquête comportera des auditions de témoins, des expertises des matériels électoraux et la vérification des traces administratives liées à la distribution et au comptage des bulletins. Les équipes judiciaires doivent également analyser les éléments logistiques et les enregistrements susceptibles d’établir une chaîne de responsabilité.

Conformément aux procédures en vigueur, toute information recueillie par le parquet pourra être transmise aux instances électorales compétentes pour examen parallèle. Le rôle de la Commission électorale centrale et du Panel des plaintes électorales est ainsi appelé à s’articuler avec l’instruction pénale, en particulier pour déterminer l’impact éventuel des irrégularités sur le résultat des opérations électorales.

Conséquences institutionnelles et cadre légal

Les allégations de détournement de bulletins s’inscrivent dans un cadre légal précis : le code pénal et la législation électorale du pays prévoient des sanctions pour les fraudes et les manipulations de vote. Si l’enquête établit des responsabilités, des poursuites pénales pourront être engagées contre les auteurs présumés et des recours électoraux pourraient être introduits pour contester tout résultat affecté par les irrégularités.

Le parti d’Albin Kurti, bien que déclaré vainqueur des élections, voit désormais ces résultats questionnés par la mise au jour de ces faits. Le parquet de Prizren a précisé que son objectif est d’établir la vérité procédurale et de garantir que les responsables, le cas échéant, soient traduits devant la justice conformément aux lois en vigueur. D’autres développements et communications officielles sont attendus à mesure que l’instruction progresse.