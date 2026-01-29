Kobe Bryant : Vanessa et leurs filles vivent à Newport Coast six ans après l’accident

Le 26 janvier 2020, un hélicoptère s’est écrasé à Calabasas, en Californie, entraînant la mort de sept personnes à bord, dont la légende du basket Kobe Bryant et sa fille Gianna « Gigi » Maria. L’ancien joueur des Los Angeles Lakers, âgé de 41 ans, et l’adolescente de 13 ans voyageaient avec cinq autres passagers. Ce drame est intervenu alors que la famille venait de célébrer Noël et planifiait l’année 2020.

Sa veuve, Vanessa Bryant, âgée de 43 ans, s’est retrouvée à élever seule leurs trois autres filles : Natalia « Nani » Diamante (23 ans), Bianka Bella (9 ans) et Capri (6 ans). La famille réside dans une demeure située à Newport Coast, en Californie, estimée à près de 9 millions d’euros.

Au moment du décès, la fortune de Kobe Bryant avait été évaluée à environ 680 millions de dollars (près de 570 millions d’euros selon le taux de change mentionné), et il figurait parmi les rares athlètes valant plus d’un milliard de dollars à certains moments de sa carrière. Sa société de capital-risque avait, à un moment donné, des actifs estimés à près de 2 milliards de dollars. L’intégralité de son héritage, biens et actifs compris, a été léguée à Vanessa Bryant, qui dirige depuis plusieurs activités et initiatives en mémoire de son mari et de leur fille.

Héritage, initiatives commémoratives et vie des enfants

Parmi les actions menées sous l’égide de la famille figure la Fondation sportive Mamba & Mambacita, citée comme principal canal pour préserver la mémoire de Kobe et Gianna et promouvoir des causes liées au sport. L’été précédant l’anniversaire des faits, la famille a soutenu la publication d’un livre de photographies d’Andrew D. Bernstein et l’installation de plus de cent fresques murales à Los Angeles et dans d’autres villes, œuvres dédiées à la mémoire de Kobe et de sa fille, tous deux défenseurs du sport féminin.

Les dernières volontés du joueur ont également provoqué des tensions familiales : le texte indique l’existence d’un conflit entre Vanessa Bryant et d’autres membres de la famille de Kobe pour la répartition de l’héritage.

Sur le plan personnel, la fille aînée, Natalia, a obtenu son diplôme avec mention de l’École des arts cinématographiques de l’Université de Californie du Sud (USC) et a exprimé publiquement la difficulté d’être étudiante à temps plein. En 2024, elle a fait ses débuts dans le mannequinat en défilant pour Versace lors de la Fashion Week de Milan et est active sur les réseaux sociaux, rassemblant près de trois millions d’abonnés sur Instagram.

Bianka avait 4 ans au moment du décès de son père ; l’ancien joueur espagnol Pau Gasol, ami proche de Kobe Bryant, l’a aidée à s’initier au basket. En hommage, Pau Gasol a nommé sa fille Elisabet Gianna, âgée de 5 ans selon les informations fournies.

La benjamine, Capri, avait moins d’un an lors de l’accident et conserve peu de souvenirs directs de son père et de sa sœur. Vanessa Bryant veille à maintenir vivantes leurs mémoires en montrant régulièrement aux enfants des photos et des vidéos où elle évoque la personnalité et la bonté de Kobe Bryant.