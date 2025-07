Kiss Cam fatale: démission du PDG d’Astronomer après sa vidéo embarrassante devenu viral

La « kiss cam » d’un concert de Coldplay a capté une scène intime entre Andy Byron, PDG d’Astronomer, et une collègue. Mariés chacun de leur côté, les deux protagonistes ont vu leur êtreinte devenir virale, entraînant la démission du dirigeant américain, annoncée officiellement le samedi 19 juillet.

Lors du concert de Coldplay le mercredi surpassé, la fameuse « kiss cam », habituellement utilisée pour divertir le public en repérant des couples à inviter à s’embrasser, a cette fois mis en lumière une situation beaucoup plus compromettante.

Sur l’écran géant, les spectateurs découvrent un homme et une femme s’enlaçant tendrement. Mais l’histoire prend une tournure inattendue lorsqu’ils se détachent brusquement, visiblement surpris et gênés.

Très vite, les internautes identifient le couple. Il s’agit de Andy Byron, PDG d’Astronomer, et Kristin Cabot, directrice des ressources humaines de la même entreprise.

Déjà mariés et parents chacun de leur côté, les deux collaborateurs se retrouvent sous le feu des projecteurs, ou plutôt sous le feu des critiques. Dans la vidéo qui a circulé massivement sur les réseaux sociaux et visionnée des millions de fois, on entend le chanteur Chris Martin plaisanter : « Soit c’est une liaison, soit ils sont très timides. » La gêne visible à l’écran laisse peu de place au doute.

Un moment viral, une décision irrévocable

Les conséquences n’ont pas tardé. Dès le samedi 19 juillet, la société Astronomer annonce publiquement la démission de son PDG. « Nos dirigeants sont censés fixer des normes en matière de conduite et de responsabilité, et récemment, ces normes n’ont pas été respectées », déclare-t-elle dans un communiqué. Andy Byron, en poste depuis 2013, quitte donc la tête de cette entreprise pionnière dans l’univers du DataOps, tandis que Pete DeJoy, cofondateur et directeur des produits, assure l’intérim.

En l’espace de 24 heures, le nom de Byron a généré plus de deux millions de recherches sur Google, selon Business Insider. Une tempête numérique incontrôlable, alimentée par la curiosité du public et la viralité des images. Dans son communiqué, Astronomer rappelle son engagement envers les valeurs fondatrices de l’entreprise et indique que le conseil d’administration lancera une procédure pour désigner un nouveau PDG.