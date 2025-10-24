Kim Kardashian révèle avoir été diagnostiquée d’un anévrisme cérébral

Lors du lancement de la nouvelle saison de son émission « Les Kardashian », la star américaine a confié avoir découvert un petit anévrisme lors d’un examen médical. Elle évoque le stress lié à sa séparation avec Kanye West comme possible cause.

La star américaine de télé-réalité Kim Kardashian a révélé souffrir d’un problème cérébral, détecté lors d’un examen médical récent. Lors de la première de la saison 7 de son émission « Les Kardashian », diffusée jeudi, la fondatrice de la marque SKIMS, âgée de 45 ans, a confié à sa sœur Kourtney qu’un petit anévrisme avait été découvert dans son cerveau à la suite d’une IRM.

Kim Kardashian a expliqué qu’elle soupçonnait le stress émotionnel provoqué par sa séparation très médiatisée avec le rappeur Kanye West d’avoir contribué à l’apparition de ce problème de santé.

