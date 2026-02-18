Kevin Guitoun pressenti pour relancer le couloir droit de l’AS Saint-Étienne

À moins d’un mois du prochain rassemblement programmé en mars, la sélection nationale voit son secteur défensif fragilisé. Les problèmes s’accumulent au poste de latéral droit, où les pépins physiques privent l’encadrement de solutions stables.

Parmi les cinq éléments inscrits pour la CAN 2025, seuls Rayan Aït Nouri, auteur de prestations rassurantes sous le maillot de Manchester City, et Mehdi Dorval, titulaire à Bari, semblent aujourd’hui en mesure d’apporter des garanties sur le plan physique. Les autres options sont toutes entourées d’interrogations : Youcef Atal a été contraint d’arrêter sa saison suite à une blessure grave, Jaouen Hadjam n’a pas encore retrouvé le chemin des terrains depuis la dernière Coupe d’Afrique, Rafik Belghali a rechuté et Samir Chergui demeure indisponible.

Face à cette situation délicate, le staff pourrait revoir ses choix et se tourner vers des alternatives moins attendues. Un nom revient avec insistance ces derniers jours : Kevin Guitoun, qui fait preuve de régularité au Sporting Charleroi où il évolue actuellement en prêt en provenance du FC Metz.

Un profil solide en quête de reconnaissance internationale

Âgé de 29 ans, Guitoun enchaîne les titularisations avec le club belge et offre une option fiable pour le couloir droit. Déjà convoqué auparavant par le sélectionneur, il dispose d’une expérience de haut niveau lui permettant d’ambitionner une nouvelle opportunité en sélection si Petković décide de le rappeler.

La fenêtre internationale de mars constituera un test important : elle permettra d’évaluer si Guitoun peut contribuer à stabiliser un poste aujourd’hui devenu sensible ou si l’encadrement poursuivra ses recherches pour trouver des solutions durables.