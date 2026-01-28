Kate Middleton et Jessie J unies face au cancer

Mercredi 19 novembre, au Royal Albert Hall, un geste a marqué la 113e édition du Royal Variety Performance : Kate Middleton, la princesse de Galles, a accepté d’enlacer la chanteuse Jessie J, elles-mêmes touchées par le cancer du sein, lors d’un échange filmé et photographié devant les invités. Cette étreinte publique, rare pour un membre de la famille royale, a souligné une solidarité entre deux femmes confrontées à la maladie.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La soirée, rendez-vous annuel mêlant prestige et collecte de fonds, vise à soutenir les professionnels du spectacle nécessitant soins et assistance. Kate Middleton y est apparue au bras du prince William, marquant une première présence côte à côte sur un tapis rouge depuis environ deux ans, période durant laquelle la princesse avait réduit ses apparitions en raison de son cancer. Pour l’occasion, elle portait une robe en velours vert sapin signée Talbot Runhof, malgré une température proche de zéro degré dans la capitale britannique.

La chanteuse Jessie J, interprète notamment du titre « Price Tag », avait demandé à la princesse l’autorisation de la prendre dans ses bras. Selon les images et les déclarations relayées, Jessie J a posé la main sur l’épaule de la princesse avant de prononcer : « Je viens d’avoir un cancer du sein. Je voulais juste vous prendre dans mes bras. Le cancer remet vraiment les choses en perspective. » Kate Middleton a accepté l’accolade, et les deux femmes se sont étreintes devant les convives et les photographes, un moment qui a attiré l’attention des médias présents.

Un geste public chargé de symboles

Le protocole royal recommande habituellement de maintenir une certaine distance entre les membres de la famille royale et le public lors de rencontres officielles ; la scène de ce mercredi a toutefois montré une entorse visible à cette règle, motivée par une marque de soutien personnel. Jessie J, âgée de 37 ans selon les éléments publiés, a subi une double mastectomie en juin dernier dans le cadre de son traitement contre un cancer du sein.

De son côté, Kate Middleton n’a pas précisé la nature exacte de son cancer mais avait annoncé publiquement sa maladie via une vidéo publiée sur le compte officiel du prince et de la princesse de Galles. La princesse a indiqué être en rémission depuis janvier 2025 et multiplie depuis plusieurs mois ses apparitions publiques, bien que des questions persistent dans certains médias au sujet de son état de santé.

La rencontre au Royal Variety Performance intervient dans un contexte où la visibilité des personnes touchées par le cancer et les gestes de solidarité publique sont scrutés et relayés par la presse. Le Royal Variety Performance reste, par ailleurs, un moment clé du calendrier britannique pour lever des fonds au profit des professionnels du spectacle en difficulté.