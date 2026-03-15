Karine Le Marchand évoque un gros bouleversement dans son quotidien « Ça fait bizarre »

Karine Le Marchand se prépare à retrouver l’antenne avec une nouvelle saison de L’amour est dans le pré après une édition riche en rebondissements ; l’animatrice a déjà dévoilé les portraits des agriculteurs candidats et promet de remettre au cœur de son travail la quête amoureuse des participants, while continuant parallèlement ses activités en ligne et son agence matrimoniale.

Concrètement, l’émission, qui met en relation des agriculteurs en quête de compagnon ou compagne, a permis à Karine Le Marchand de se construire une image médiatique étroitement liée à l’accompagnement sentimental. Après la diffusion d’une saison marquée par des moments forts pour certains candidats, l’animatrice a publié les premiers portraits des nouveaux participants, invitant le public à patienter avant le lancement de l’aventure à l’antenne.

Hors plateau, Karine Le Marchand multiplie les initiatives autour de la rencontre amoureuse : elle dirige une agence matrimoniale et utilise régulièrement ses réseaux sociaux pour prodiguer des conseils et partager son quotidien professionnel et personnel.

Une femme engagée

Sur le plan intime, Karine Le Marchand se montre transparente publiquement. L’animatrice a évoqué ses propres expériences sentimentales, affirmant avoir connu des échecs en amour tout en restant une « amoureuse de l’amour ». Maman d’une fille prénommée Alya, elle souligne cependant qu’en matière de mise en relation, elle se sent performante et engagée, comme en témoigne son long investissement dans L’amour est dans le pré.

Très active sur Instagram, Karine Le Marchand a récemment confié un changement personnel qui l’a profondément touchée : “J’ai ma nièce qui est venue chercher ses affaires, parce qu’elle a déménagé. Ça faisait presque 10 ans qu’elle habitait à la maison, depuis son Bac”, a-t-elle écrit, partageant avec sa communauté l’émotion liée à ce départ.

La perspective que d’autres membres de la famille suivent ce même parcours l’a également troublée : “Je me dis que la prochaine, ça sera ma fille…” a-t-elle confié, avant de nuancer avec humour son propos : “Bon, elle n’est pas pressée, hein.”

Dans la suite de son récit, l’animatrice a décrit l’impact concret du départ de sa nièce sur la maison : “Il était temps qu’elle parte de la maison, mais moi, elle ne me dérangeait pas du tout, au contraire!” et “Quand un enfant part, il y a une énergie qui part. Ce n’est plus la même couleur dans la maison. Pourtant elle ne faisait que bosser, donc elle n’était pas souvent là. Mais voilà, ça fait bizarre…”

Karine Le Marchand a reconnu, dans ces publications, le caractère ambivalent de ce type de transition familiale : fierté pour l’autonomie gagnée par un proche et sentiment de vide lié à la disparition d’une présence quotidienne.