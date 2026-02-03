Junior Olaitan transféré à Beşiktaş

Le transfert de Junior Olaitan vers Beşiktaş a été officialisé mardi 3 février 2026. Le club stambouliote a confirmé l’arrivée de l’ailier offensif béninois après que le joueur ait passé avec succès sa visite médicale.

Âgé de 23 ans, Olaitan débarque à Istanbul peu de temps après avoir rejoint la Turquie : il n’avait en effet posé ses valises dans le championnat turc que six mois plus tôt. Malgré cette courte période, il change déjà d’équipe au sein de la Süper Lig.

Cette saison, le natif du Bénin a inscrit 2 buts en 18 rencontres sous le maillot de Göztepe. Le club turc et Beşiktaş ont trouvé un accord pour un transfert définitif qui permet au milieu offensif de poursuivre sa progression dans l’élite turque.

Modalités et accueil

Beşiktaş a précisé que le contrat signé avec Olaitan s’étend sur trois ans et demi, assorti d’une année supplémentaire en option. La direction du club a souhaité la bienvenue au joueur et affiché ses attentes quant à sa contribution sportive.

Ce renfort intervient quelques mois seulement après les débuts d’Olaitan dans le championnat turc, signe d’une ascension rapide pour ce jeune international béninois qui va désormais porter les couleurs du club stambouliote.