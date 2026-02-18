JS Kabylie : Josef Zinnbauer pourrait être remercié

Les rumeurs circulaient depuis plusieurs jours et la décision semble désormais proche : Josef Zinnbauer serait sur le point d’être remercié à la tête de la JS Kabylie.

D’après des sources internes, la direction du club kabyle préparerait l’annonce du limogeage de l’entraîneur allemand, sanctionné pour une campagne africaine jugée particulièrement décevante.

Sur ses réseaux sociaux, la formation algérienne a fait savoir qu’une conférence de presse se tiendrait mercredi 18 janvier 2026. Cette séance sera dirigée par le président du club, sans autre précision pour l’instant.

Bilan sportif préoccupant

Le constat sportif est lourd : la JSK a terminé à la dernière place de son groupe lors de la phase de poules de la Ligue des champions, n’empochant que trois points en six rencontres, un parcours qui accentue les inquiétudes autour de l’équipe.

Si la décision de se séparer de Zinnbauer est officialisée, la priorité du club sera de dénicher un successeur capable de redonner confiance à un effectif en perte de repères et de relancer la saison sur les compétitions nationales et continentales.