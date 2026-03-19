Journée FIFA mars 2026: la liste du Maroc avec le défenseur d’origine sénégalaise, Issa Diop

Le Maroc a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement de mars 2026. Appelé pour la première fois, Issa Diop fait partie du groupe.

A l’instar d’autres sélections africaines, le Maroc va livrer deux rencontres lors de la trêve internationale de mars. Les Lions de l’Atlas défieront l’Équateur (le 27 mars à Madrid) et le Paraguay (le 31 mars à Lens). Un dernier test pour l’équipe chérifienne avant la Coupe du monde 2026. Pour ce double rendez-vous, le nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi a convoqué un groupe de 28 joueurs.

On y retrouve les cadres habituels à l’instar d’Achraf Hakimi, Brahim Diaz ou encore Yassine Bounou. 7 nouveaux joueurs signent également leur première convocation: Gessime Yassine, Yassir Zabiri, Samir El Mourabet ou encore le défenseur de Fulham, Issa Diop, qui a dit oui à la sélection marocaine.

La liste du Maroc :

Gardiens : Yassine Bounou (Al-Hilal, ARS), El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca), El Mehdi Benabid (Wydad Casablanca)

Défenseurs : Achraf Hakimi (PSG, FRA), Zakaria El Ouadhi (Genk, BEL), Issa Diop (Fulham, ANG), Noussair Mazraoui (Manchester United, ANG), Souffian El Karouani (FC Utrecht, HOL), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven, HOL), Chadi Riad (Crystal Palace, ANG), Redouane Halhal (Malines, BEL), Abdelhamid Aït-Boudlal (Rennes, FRA), Ismaël Baouf (SC Cambuur, HOL)

Milieux : Oussama Targhalline (Feyenoord, HOL), Neil El Aynaoui (AS Rome, ITA), Mohamed Rabie Hrimat (Asfar), Samir El Mourabet (Strasbourg, FRA), Azzedine Ounahi (Gérone, ITA), Bilal El Khanouss (Stuttgart, ALL), Ismael Saibari (PSV Eindhoven, HOL)

Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid, ESP), Ayoub El Kaabi (Olympiakos, GRE), Yassir Zabiri (Rennes, FRA), Soufiane Rahimi (Al Ain FC, EAU), Abde Ezzalzouli (Bétis Séville, ESP), Chemsedine Talbi (Sunderland, ANG), Amine Adli (Bournemouth, ANG), Gessime Yassine (Strasbourg, FRA)